В Сочи за мелкое хулиганство арестованы трое аниматоров в костюмах коней

В Сочи задержали трех аниматоров в костюмах коней — они приставали к прохожим и вымогали у них деньги. Об этом сообщает «РИА Новости».

В случае отказа молодые люди реагировали очень агрессивно, в том числе начинали нецензурно ругаться.

Аниматоров арестовали на пять суток. Также в отношении задержанных составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

В Казани люди в костюмах животных действовали похожим образом на улице Баумана. В январе было решено проконтролировать фирму, курирующую аниматоров, на законность работы.



Алексей Нечаев