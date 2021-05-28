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В Сочи за мелкое хулиганство арестованы трое аниматоров в костюмах коней

18:11, 28.05.2021 1
В Сочи за мелкое хулиганство арестованы трое аниматоров в костюмах коней
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Сочи задержали трех аниматоров в костюмах коней — они приставали к прохожим и вымогали у них деньги. Об этом сообщает «РИА Новости».

В случае отказа молодые люди реагировали очень агрессивно, в том числе начинали нецензурно ругаться.

Аниматоров арестовали на пять суток. Также в отношении задержанных составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

В Казани люди в костюмах животных действовали похожим образом на улице Баумана. В январе было решено проконтролировать фирму, курирующую аниматоров, на законность работы.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 май
    пора уже животных с Баумана тоже штрафовать
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