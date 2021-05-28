В Татарстане коронавирусом заболели еще 32 человека

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный опештаб.

Всего на 28 мая в республике зарегистрировано 21 392 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 344 человека, в том числе 41 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 495 человек.

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Ольга Плешкова