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В Татарстане коронавирусом заболели еще 32 человека

11:29, 28.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане коронавирусом заболели еще 32 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный опештаб.

Всего на 28 мая в республике зарегистрировано 21 392 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 344 человека, в том числе 41 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 495 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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