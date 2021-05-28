Производители предупредили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц озвучили Минпромторгу проблему «критического снижения» закупочных цен на продукцию — они стали ниже себестоимости производства, сообщают «Ведомости».



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказала, что ретейлеры закупают яйца по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, но себестоимость десятка в среднем — 49-52 рубля. Себестоимость в птицеводстве, по ее словам, выросла на 20-25%, поскольку подорожало зерно, кормовые добавки, инкубационные яйца, упаковка. К тому же у ретейлеров образовались излишки продукции, поскольку они переоценили востребованность яиц перед Пасхой.

В убыток производители работать долго не смогут, начнется сокращение поголовья, что приведет к дефициту яиц. Бобылева видит выход в уходе от тендерных поставок в сторону прямых долгосрочных договоров.

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Сегодня в Минсельхозе заявили, что не ожидают дефицита куриных яиц в России.

В мае в Росстате зафиксировали падение цен на куриные яйца. В среднем по России они подешевели на 1%. В 37 регионах РФ цены снизились на 0,1—1,9%, в 18 регионах — на 2—8,3%. Стоимость яиц осталась прежней в 12 регионах, увеличилась на 0,1—1,1% — в 18 субъектах.

Маргарита Головатенко