В Казани оправдали врача-стоматолога, обвиняемую в ненадлежащей установке брекетов

Фото: Максим Платонов (архив)

Советский райсуд Казани вынес оправдательный приговор по делу врача-стоматолога одной из казанских клиник Ильсии Муллахметовой, которую одна из пациенток обвинила в ненадлежащем оказании медицинских услуг (ч.1 ст.238 УК РФ). Информацию «Реальному времени» подтвердил адвокат оправданной Руслан Нагиев.

Дело длилось пять лет. В 2017 году пациентке Муллахметовой удалось отсудить 150 тысяч рублей, которые она потратила на лечение зубов и установку брекетов. Позже женщина добивалась возбуждения на ее врача уголовного дела.

В интервью «Реальному времени» об это случае рассказывал руководитель Следкома по Татарстану Валерий Липский. В уголовном деле имелись четыре заключения судмедэкспертов: в двух делался вывод — медицинская помощь была оказана надлежащим образом, еще в двух — допущен брак. «Соответственно, мы считаем, что оценку действий медработника, который лечил потерпевшую, должен дать суд», — заявил он тогда.

Татьяна Демина