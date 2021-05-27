«Открытая Россия»* объявила о самоликвидации

Движение «Открытая Россия»* прекратит свою деятельность. Об этом заявил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.

Он объяснил, что все члены движения исключены из организации для того, чтобы избежать возможного преследования со стороны правоохранительных органов.

«Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников», — цитирует Пивоварова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что ликвидация организации не является свидетельством зачистки политического поля в стране.

Движение было создано в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

Ранее координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Свое решение он объяснил тем, что работа сейчас может подвести сотрудников штабов под статью об экстремизме. Штабы Навального по всей России сообщили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.



* организация, признанная нежелательной на территории России



Ольга Плешкова