МУП «Метроэлектротранс» собирается помочь своему сотруднику, который лишился ноги в ДТП

Руководство МУП «Метроэлектротранс» приняло решение оказать материальную и юридическую поддержку своему сотруднику, который лишился ноги после ДТП с участием трамвая.

Отмечается, что коллеги из трамвайного депо приобрели ему коляску. Сегодня мужчину навестит руководство трамвайного депо.

В социальных сетях писали, что вагоновожатый не получает никакую помощь и его хотят сделать виновным. В МУП «Метроэлектротранс» эту информацию опровергли.

На прошлой неделе врачам не удалось спасти ногу пациента, который пострадал в ДТП с трамваями в Казани на Сибирском тракте. У мужчины не прижилась нога, начался абсцесс.



Алексей Нечаев