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В ДУМ Татарстана решили ежегодно читать Коран памяти павшим при взятии Казани

12:26, 26.05.2021 4
В ДУМ Татарстана решили ежегодно читать Коран памяти павшим при взятии Казани
Фото: dumrt.ru

В ДУМ Татарстана почтили память всех павших при взятии Казани в 1552 году ( в 959 году по хиджре). Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

Памяти павших при взятии Казани было посвящено сегодняшнее заседание Совета аксакалов ДУМ РТ. В мероприятии приняли участие известные деятели, в числе которых Дамир Исхаков, Рауф Хасанов, Фандас Сафиуллин.

Участники заседания приняли решение ежегодно отмечать памятную в истории татарского народа дату — Хәтер көне. За упокой души погибших на территории Казанского кремля в стенах мечети «Кул Шариф», а также на площадке мавзолея казанских ханов будут читать Коран и дуа.

Напомним, что проводить массовые шествия, приуроченные к трагическим событиям XVI века, начали в 1989 году. День памяти в честь павших защитников Казани от войск Ивана Грозного в 1552 году в первые годы собирал на митингах тысячи людей, на них появлялись крупные политики, религиозные деятели, представители национальной интеллигенции.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 26 май
    Казань брал, Астрахань, брал Ревель брал, Шпака не брал - все брали, а что празднуем?
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    Анонимно 26 май
    Три короны на гербе чингизидов- двуглавом орле - олицетворяют казанское, астраханское и сибирское ханство.
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  • Анонимно 26 май
    Празднуем Память воинов отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Золотой Орды, за заветы Чингизхана.
    С объединения Казани и Москвы началось восстановление территориальной целостности Золотой Орды.
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    Анонимно 26 май
    Так и есть. Иван по маме - чингизид и забрал то что ему принадлежало по праву. Выгнав крымских и ногайских самозванцев
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