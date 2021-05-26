В ДУМ Татарстана решили ежегодно читать Коран памяти павшим при взятии Казани

В ДУМ Татарстана почтили память всех павших при взятии Казани в 1552 году ( в 959 году по хиджре). Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

Памяти павших при взятии Казани было посвящено сегодняшнее заседание Совета аксакалов ДУМ РТ. В мероприятии приняли участие известные деятели, в числе которых Дамир Исхаков, Рауф Хасанов, Фандас Сафиуллин.

Участники заседания приняли решение ежегодно отмечать памятную в истории татарского народа дату — Хәтер көне. За упокой души погибших на территории Казанского кремля в стенах мечети «Кул Шариф», а также на площадке мавзолея казанских ханов будут читать Коран и дуа.

Напомним, что проводить массовые шествия, приуроченные к трагическим событиям XVI века, начали в 1989 году. День памяти в честь павших защитников Казани от войск Ивана Грозного в 1552 году в первые годы собирал на митингах тысячи людей, на них появлялись крупные политики, религиозные деятели, представители национальной интеллигенции.



Ольга Плешкова