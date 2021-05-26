Больше миллиарда рублей правительство РФ направит на разработку туристических проектов в регионах

Правительство направит больше1 млрд рублей на разработку туристических территориальных проектов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом.

На первом этапе спланированы три территории — это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России, говорится в сообщении кабмина.

Разработанные планы должны стать концептуальной базой для развития туристических территорий.



Напомним, что власти активно занялись развитием внутреннего туризма. Программу туристического кешбэка продлили до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также утвержден национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма.

Ольга Плешкова