Больше миллиарда рублей правительство РФ направит на разработку туристических проектов в регионах
Правительство направит больше1 млрд рублей на разработку туристических территориальных проектов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом.
На первом этапе спланированы три территории — это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России, говорится в сообщении кабмина.
Разработанные планы должны стать концептуальной базой для развития туристических территорий.
Напомним, что власти активно занялись развитием внутреннего туризма. Программу туристического кешбэка продлили до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также утвержден национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма.
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