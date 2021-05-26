Новости общества

20:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Больше миллиарда рублей правительство РФ направит на разработку туристических проектов в регионах

11:37, 26.05.2021
Больше миллиарда рублей правительство РФ направит на разработку туристических проектов в регионах
Фото: government.ru

Правительство направит больше1 млрд рублей на разработку туристических территориальных проектов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о создании детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом.

На первом этапе спланированы три территории — это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России, говорится в сообщении кабмина.

Разработанные планы должны стать концептуальной базой для развития туристических территорий.

Напомним, что власти активно занялись развитием внутреннего туризма. Программу туристического кешбэка продлили до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также утвержден национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем