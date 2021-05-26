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В России выявили 8 373 новых заболевших коронавирусом

11:07, 26.05.2021
В России выявили 8 373 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России выявили 8 373 новых заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся составило 5 026 168 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за сутки 9 135 человек. Всего в России переболели 4 642 090 человек.

Зафиксировано за сутки 406 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 119 600 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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