ИА «Финмаркет»: «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 11%
«Лизинг-Трейд» установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 11%, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска — 5 лет.
Дата начала размещения — 26 мая.
Дата размещения — 26 мая 2021 года.
Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,33% от номинала гасятся в даты выплат 49—59-го купонов.
Купоны ежемесячные.
Объем выпуска не раскрывается.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 1 млрд рублей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основной деятельностью компании является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).
Согласно сайту компании, она основана в 2005 году, клиентами компании являются предприятия различного масштаба, наиболее существенная доля из них на данный момент приходится на представителей малого бизнеса. «Лизинг-трейд» предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику, а также промышленное оборудование. Компания представлена в десяти городах России с головным офисом в Казани.
Справка
ООО «Лизинг-Трейд»
Сайт компании
Телефон: 8 (800) 505-76-18
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