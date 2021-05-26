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ИА «Финмаркет»: «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 11%

09:10, 26.05.2021

«Лизинг-Трейд» установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 11%, говорится в сообщении компании.

Срок обращения выпуска — 5 лет.

Дата начала размещения — 26 мая.

Дата размещения — 26 мая 2021 года.

Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,33% от номинала гасятся в даты выплат 49—59-го купонов.

Купоны ежемесячные.

Объем выпуска не раскрывается.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 1 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основной деятельностью компании является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

Согласно сайту компании, она основана в 2005 году, клиентами компании являются предприятия различного масштаба, наиболее существенная доля из них на данный момент приходится на представителей малого бизнеса. «Лизинг-трейд» предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику, а также промышленное оборудование. Компания представлена в десяти городах России с головным офисом в Казани.

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ООО «Лизинг-Трейд»
Сайт компании
Телефон: 8 (800) 505-76-18

ЭкономикаФинансы Татарстан
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