Noone и SoNNeikO станут игроками NAVI. Это уже четвертое пришествие Акбара Бутаева в команду

Акбар SoNNeikO Бутаев, ушедший с позиции сапорта российской организации Gambit по Dota 2, перейдет в NAVI. Об этом сообщает портал Cybersport.ru, ссылаясь на свои источники близкие к ситуации.

Вместе с Бутаевым из состава AS Monako Gambit ушел Владимир No[o]ne Миненко, который тоже должен перейти в Natus Vincere. Во время стрима мидер «Рожденных побеждать» Богдан Iceberg Василенко намекнул, что официальный анонс тиммейтов состоится сегодня, 25 мая в 22.00.

Напомним, это уже четвертый приход Акбар SoNNeikO Бутаев в Natus Vincere. Ранее он занимал место капитана команды, но осенью 2019 года был кикнут из команды. По разной информации им был недоволен состав NAVI.

NAVI не сыграют на WePlay AniMajor 2021, поскольку заняли 6-е место во втором сезоне лиги Dota Pro Circuit 2021 для СНГ.