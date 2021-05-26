Сергей Игнатьев назначен заместителем главы Федерации бокса России

Фото: предоставлено пресс-службой Федерации бокса РТ

В должности заместителя генерального секретаря Федерации бокса России руководитель татарстанской федерации планирует активно тиражировать передовой опыт Татарстана в другие регионы страны, а также воплощать в жизнь новые идеи и проекты по развитию бокса



К слову, один из проектов «Бокс в школу» уже обрел свою популярность не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Сейчас же, с новым назначением, у Сергея Михайловича появится возможность выстроить работу в этом направлении и в регионах.

В Татарстане спортивно-образовательная программа под кураторством самого автора проекта Сергея Игнатьева успешно реализуется с 2019 года.

На сегодняшний день в проекте участвует 10 общеобразовательных школ республики.

О своем назначении Сергей Михайлович говорит:

— Приятно осознавать, что мои старания и работа получили такую высокую оценку.

Благодарю за всестороннюю поддержку президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева, а также правительство республики, министерство спорта РТ в лице Владимира Леонова и Халила Шайхутдинова за совместную работу в деле развития бокса.

Верю, что в команде и под руководством генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева я смогу оправдать оказанное мне высокое доверие!

Партнёрский материал