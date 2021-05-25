До казны дошло 7,8 млрд рублей от конфискованного «коррупционного» имущества — это много или мало?

В 2020 году суды удовлетворили 38 исков о конфискации незаконно нажитого имущества на сумму 74,8 млрд рублей. Такие иски подает прокуратура, если расходы чиновников и их ближайших родственников не соответствовали официальным доходам. Если выясняется, что госслужащий живет не по средствам и не может объяснить, откуда взялись деньги, то надзорное ведомство требует через суд изъять в пользу государства незаконно нажитое имущество.

Как сообщает RT со ссылкой на заявление Генпрокуратуры, 74,8 млрд рублей — это рекордная сумма за последние несколько лет. Однако до казны из этой суммы дошло лишь около 10% — 7,8 млрд рублей.

В Генпрокуратуре ответили, что разница объясняется «отсутствием имущества у лиц», в отношении которых суды удовлетворили иски, или тем, что к моменту продажи имущества его стоимость снижается. Например, незаконно нажитый автомобиль фигурирует в иске как новый, а продается как подержанный. Также стоимость имущества падает, если его долго не удается продать с торгов, тем более что обычные граждане редко стремятся купить конфискат.

В Национальном антикоррупционном комитете (НАК) отмечают, что пока в законодательстве есть существенная брешь: вернуть в бюджет незаконно нажитые средства с банковских счетов можно только в рамках уголовных, а не гражданских процессов. Однако на рассмотрение уголовных исков требуется больше времени.

Фото: admstroitel.ru

7,8 млрд от незаконно нажитого имущества — это:

Примерно по 205 млн рублей на каждый удовлетворенный в 2020 году иск.

Меньше, чем в 2019 году: тогда в бюджет поступило 9,2 млрд от продажи незаконно нажитого имущества, хотя суды удовлетворили иски на сумму 21,4 млрд рублей.

тогда в бюджет поступило 9,2 млрд от продажи незаконно нажитого имущества, хотя суды удовлетворили иски на сумму 21,4 млрд рублей. Но значительно больше, чем в предыдущие два года: в 2018 году в казну поступило 76 млн рублей при удовлетворенных исках на сумму 311 млн рублей. В 2017 году в бюджет поступило 134 млн рублей, а суды удовлетворили иски на сумму 9,2 млрд рублей.

в 2018 году в казну поступило 76 млн рублей при удовлетворенных исках на сумму 311 млн рублей. В 2017 году в бюджет поступило 134 млн рублей, а суды удовлетворили иски на сумму 9,2 млрд рублей. В 8 раз меньше, чем ущерб от коррупции в России по возбужденным в 2020 году уголовным делам, — по подсчетам Генпрокуратуры, он составил 63 млрд рублей.

по возбужденным в 2020 году уголовным делам, — по подсчетам Генпрокуратуры, он составил 63 млрд рублей. 582 экземпляра Bentley Continental GT 2014 — такой изъяли у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за коррупцию. При подаче иска автомобиль оценивался в 13,4 млн рублей — чуть ниже рыночной цены.

— такой изъяли у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за коррупцию. При подаче иска автомобиль оценивался в 13,4 млн рублей — чуть ниже рыночной цены. С молотка этот автомобиль ушел за 5,96 млн рублей — при такой оценке это уже 1 308 «Бентли».

В 3 раза больше, чем конфисковали у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и соответчиков, — у них суд обратил в доход государства по двум искам активы на 2,2 млрд рублей и еще на 375 млн рублей.

и соответчиков, — у них суд обратил в доход государства по двум искам активы на 2,2 млрд рублей и еще на 375 млн рублей. В 2,6 раза больше, чем самая большая выявленная в России взятка, — по версии следствия, ее брал депутат Госдумы Владимир Белоусов за покровительство фирме «Южуралавтобан» при получении дорожных контрактов. Приговора по его делу еще не было.

Александр Артемьев