В Казани в среднем свадебное платье можно купить за 6 тысяч рублей

Свадебной атрибутикой жители Казани стали интересоваться на 35% чаще, чем весной прошлого года. Такие данные есть в аналитике «Авито».



За два года спрос на платья для невест возрос на 39%. За это время предложение увеличилось на 16%. В среднем за два года цены на платья поднялись на 7%. В столице Татарстана платье в среднем обойдется в 6 тысяч рублей. Искать их стали на 39% активнее.

Вырос и спрос на фату — на 23%. За два года товар подорожал на 20%, продавать стали чаще на 17%, спрос вырос на 11%. Их цена не отличается от средней цены платья — те же 6 тысяч рублей.

Спрос на букеты для невест тоже вырос, как и цена: сейчас они на 11% дороже, чем в прошлом году. Флористы предлагают их чаще на 14%. В Казани средняя цена за букет — 800 рублей. В столице РТ букеты в этом году просматривали на 9% чаще, чем в 2019-ом.

Фото: realnoevremya.ru

По данным февральского соцопроса, жители Набережных Челнов тратят на свадьбы в среднем 225 тысяч рублей. Это самый высокий показатель по России. Казанцы же оценивают празднование свадьбы в 211 тысяч рублей. В среднем россияне тратят на свадебное торжество 188 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко