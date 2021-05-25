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В Татарстане сегодня прогнозируются грозы и до +23 градусов

05:26, 25.05.2021
В Татарстане сегодня прогнозируются грозы и до +23 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 25 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, локально град.

Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +18 до +22 градусов, в восточных районах до +28˚С. В Казани — от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23... +25 градусов.

Общество Татарстан
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