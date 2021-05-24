В Набережных Челнах спасатели будут дежурить на всех местах отдыха у воды

В Набережных Челнах купальный сезон начнется с 1 июня и продолжится по 31 августа. На учете Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС РТ пять пляжей и девять баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. Сейчас их подготавливают к сезону.

«Для комфортного отдыха населения и гостей нашего города на набережной имени Тукая реки Мелекеска было оборудовано место для отдыха. Здесь установлен спасательный пост, очищено и обследовано дно водоема водолазами, зона заплыва обозначено буйками, но в данном месте купаться запрещено», — цитирует руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Абузара Нугуманова пресс-служба исполкома.

Нугуманов предложил организовать на набережной Тукая муниципальный городской пляж. Также он высказал предложение перевести в муниципальный пляж места массового отдыха людей около спортивной школы «Навигатор».

Фото: realnoevremya.ru

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что для безопасности отдыхающих посты с сотрудниками МЧС должны быть даже там, где купаться не разрешено.

«Люди имеют свойство купаться не только там, где разрешено, но и там, где не разрешено, к сожалению. Это наши с вами люди. Поэтому наша с вами задача организовать работу даже там, где не разрешено. Чтобы посты были», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане могут открыть 14 мест организованного массового отдыха на водных объектах.

Ольга Плешкова