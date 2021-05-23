Новости общества

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев объяснил свои слова о том, что иногда вакцинация может быть обязательной

14:15, 23.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медведев объяснил свои слова о том, что иногда вакцинация может быть обязательной
Фото: scrf.gov.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил свои слова о том, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. По его словам, это был лишь «комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации».

Медведев напомнил, что в России вакцинация от COVID-19 по-прежнему носит добровольный характер. При этом он обратил внимание на опыт СССР, где прививки от многих болезней были обязательными, что позволяло в короткие сроки локализовать наиболее опасные болезни.

«Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — написал политик на своей странице на Facebook.

Фото: Максим Платонов (архив)

Медведев также отметил, что вакцинация от COVID-19 в стране идет медленно, что «грозит нам новыми волнами заболеваемости», однако шансы сформировать коллективный иммунитет все же есть.

О том, что иногда в интересах государства вакцинация может быть обязательной, он заявил 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. Фраза вызвала бурные обсуждения.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также