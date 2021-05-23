ФНС напишет для школьников учебник по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России готовит учебное пособие для школьников, в котором в доступной форме будет изложен материал по налогам в РФ. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров на марафоне «Новое знание», отвечая на вопрос о том, где школьникам и студентам можно узнавать достоверную информацию о налогах.

В пресс-службе ФНС ТАСС рассказали, что этот учебник будет предназначен для школьников 10-11-х классов, которые определились с направлением обучения. Сроки выпуска пособия не названы, но Егоров на марафоне добавлял, что учебник выйдет в том числе и в электронном формате.

Напомним, что значительные изменения в учебных пособиях также могут произойти в изучении истории: в мае Минпросвещения РФ сообщило, что в 70% образовательных программ по этой дисциплине для старших классов есть неточности. Проверка программ произошла после того, как президент страны Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в некоторых учебниках отсутствует информация об основных ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Александр Артемьев