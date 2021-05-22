Команда ROC показала рок-игру в матче с чехами: Россия стартует с победы на рижском чемпионате мира

Три главных итога матча Россия — Чехия

Сложным экзаменом в борьбе, возможно, с самым опасным соперником на групповом этапе начала российская команда чемпионат мира в Риге. В статусе команды ОКР (ROC) без гимна и герба команда Валерия Брагина перевесила-таки в качельном матче чехов и показала довольно веселый хоккей — в стиле рок-музыки. Об организационных сложностях рижского чемпионата, неуверенной вратарской линии россиян и уверенной созидательной игре нападающих — в итогах спортивной редакции «Реального времени».

Организационные казусы и Чайковский вместо гимна как неожиданность для россиян

На стартовый матч чемпионата мира с чехами российская команда, как и на корейской Олимпиаде-2018, вышла под видом некой командой ОКР — без флага и гимна. «Атлеты из России». Что примечательно, на англоязычных табло и плашках во время телевизионных трансляций наша команда обозначалась коротким но звучным ROC, что созвучно с задорным направлением в музыке. Именно с рок-музыкой обычно сравнивают команды, которые играют открыто, много создают, ошибаются сами, но делают зрелище.

Впрочем, по форме нашей команды все равно можно все понять — триколор на экипировке распознается, цвета джерси традиционно красные. Каждому очевидно, что это за команда и откуда она.

Разве что после матча, когда обычно исполняются гимны команды, выигравшей матч, на маленькой арене олимпийского спортивного центра в Риге заиграл отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, у российских хоккеистов, судя по лицам, случился ступор. Администраторам российской сборной можно было и предупредить игроков, что за музыка будет играть вместо «забаненного» гимна.

Фото: fhr.ru

При этом сами латыши как единственные оставшиеся хозяева турнира, после исключения Беларуси, с организацией справились довольно слабенько. Во-первых, случился казус с болельщиками.

Лишь за сутки (а точнее за 18 часов) до старта чемпионата Сейм Латвии обязал-таки организаторов пускать на матчи болельщиков. Но понять, как это будет реализовываться, сложно — билетная программа все-таки готовится заранее. Вчера на трибунах маленькой второй арены турнира живых зрителей ожидаемо не оказалось — только картонные.

Во-вторых, собственно, сама арена. По правилам IIHF, последние три чемпионата мира команды проводят матчи на маленьких площадках. Вчера же на крохотной арене мы увидели матч на «аэродроме» — площадке европейского формата, от которого постепенно отказывается сама хоккейная Европа.

Самонов ожидаемо не затащил. Ждать вратаря из-за океана?

С одним из самых слабых составов за последние пять-семь лет поехала российская команда в Латвию. Да и с этим ростером до начала турнира было множество непоняток и проблем.

За сутки до матча на сайте IIHF появилась странная и очевидно некорректная информация, будто бы в заявке сборной России лишь 17 хоккеистов — это три звена с вратарями. Однако в день игры с чехами туда все-таки внесли еще пять фамилий. Но даже в этом случае в итоговом списке не оказалось голкипера Ивана Федотова, защитника Алексея Марченко и нападающих Андрея Кузьменко и Сергея Толчинского.

В специальном «пузыре» резервистов в Риге остались Кирилл Кирсанов, Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин. Их фамилии пока не внесены в заявку сборной России.

По фамилиям команду звездной назвать сложно, разве что оборонительная линия более или менее знакома тем, кто следит за заокеанским хоккеем — здесь Иван Проворов и Никита Задоров держат подступы к воротам. А в остальном — хоккеисты КХЛ, преимущественно «армейского» посева. Но больше всего опасений вызывала вратарская линия.

О том, что голкиперы на этом чемпионате доверия не внушают, мы написали накануне — ни Самонов, ни Федотов, ни Бочаров сегодня не кажутся вратарями международного уровня, способными вытаскивать матчи со сложными соперниками, много угрожающими воротам.

Первый период вчерашней игры очень сложно назвать скоростным, а хоккей — сверхплотным и активным. И у россиян, и у чехов моменты можно пересчитать по пальцам. И даже в таком темпе едва ли не при первом хорошем броске сборной Чехии Александр Самонов отбил шайбу перед собой, не зафиксировал, а Якубу Шлеху осталось самому же затолкать затрепыхавшуюся перед российским вратарем шайбу.

В моменте со вторым голом сборной Чехии во втором периоде, когда Якуб Врана убегал один на один с Самоновым, то переиграл вратаря практически без помех.



Итог: два чешских момента — два гола. Разве что в третьей шайбе вины Самонова нет ни на один процент — сразу два рикошета собрала шайба после броска Кубалика, прежде чем таки попала в ворота.

Судя по последним событиям, тренерскому штабу нужно молиться, чтобы серия «Тампа» — «Флорида» закончилась как можно скорее — именно там играют сразу два российских топовых вратаря Бобровский и Василевский.

Команда Брагина играет с хорошим движением и броском, нужно подтягивать взаимодействие

Стоит отметить, что сборная Чехии привезла на нынешний чемпионат мира довольно приличный состав, который по именам выглядел даже поинтереснее российского. Имена Якуба Враны или Доминика Кубалика куда более известны, чем любая из нашего списка.

Однако по матчу, как мы предполагали, команда сыграла живо и интересно именно благодаря тому, что в ней много голодных парней, пока ничего не доказавших на уровне сборных и желающих здесь играть. В отличие от многих энхаэловцев.

Во-первых, у нас довольно приятное большинство. Первый же розыгрыш лишнего россияне реализовали — решил Антон Бурдасов. Еще в двух попытках забросить не удалось, но моментов и бросков создали предостаточно. Более того, вторую шайбу в исполнении Швеца-Рогового забросили, играя в меньшинстве.

Во-вторых, у этой команды неплохая оборонительная линия, что позволяет нападающим расслабиться и играть расслабленно, творчески созидать и даже забрасывать такие шедевры, как у Григоренко за 19 секунд до конца игры.



И отсюда третий вывод: российская команда хорошо бросает. Фактически каждый из четырех голов получился на загляденье, а это означает, что броски прицельные и подготовленные.

У команды Валерия Брагина хорошее движение, еще бы подтянуть взаимопонимание (ну и про вратарей не забываем), и до начала плей-офф можно расслабиться. Сегодня игра с британцами — время поразвлечься и отработать ту самую веселую игру в стиле рока.

Эрик Добролюбов