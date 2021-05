Команда ROC показала рок-игру в матче с чехами: Россия стартует с победы на рижском чемпионате мира

На стартовый матч чемпионата мира с чехами российская команда, как и на корейской Олимпиаде-2018, вышла под видом некой командой ОКР — без флага и гимна. «Атлеты из России». Что примечательно, на англоязычных табло и плашках во время телевизионных трансляций наша команда обозначалась коротким но звучным ROC, что созвучно с задорным направлением в музыке. Именно с рок-музыкой обычно сравнивают команды, которые играют открыто, много создают, ошибаются сами, но делают зрелище.

Впрочем, по форме нашей команды все равно можно все понять — триколор на экипировке распознается, цвета джерси традиционно красные. Каждому очевидно, что это за команда и откуда она.

Разве что после матча, когда обычно исполняются гимны команды, выигравшей матч, на маленькой арене олимпийского спортивного центра в Риге заиграл отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, у российских хоккеистов, судя по лицам, случился ступор. Администраторам российской сборной можно было и предупредить игроков, что за музыка будет играть вместо «забаненного» гимна.

При этом сами латыши как единственные оставшиеся хозяева турнира, после исключения Беларуси, с организацией справились довольно слабенько. Во-первых, случился казус с болельщиками.

Лишь за сутки (а точнее за 18 часов) до старта чемпионата Сейм Латвии обязал-таки организаторов пускать на матчи болельщиков. Но понять, как это будет реализовываться, сложно — билетная программа все-таки готовится заранее. Вчера на трибунах маленькой второй арены турнира живых зрителей ожидаемо не оказалось — только картонные.

Во-вторых, собственно, сама арена. По правилам IIHF, последние три чемпионата мира команды проводят матчи на маленьких площадках. Вчера же на крохотной арене мы увидели матч на «аэродроме» — площадке европейского формата, от которого постепенно отказывается сама хоккейная Европа.

С одним из самых слабых составов за последние пять-семь лет поехала российская команда в Латвию. Да и с этим ростером до начала турнира было множество непоняток и проблем.

За сутки до матча на сайте IIHF появилась странная и очевидно некорректная информация, будто бы в заявке сборной России лишь 17 хоккеистов — это три звена с вратарями. Однако в день игры с чехами туда все-таки внесли еще пять фамилий. Но даже в этом случае в итоговом списке не оказалось голкипера Ивана Федотова, защитника Алексея Марченко и нападающих Андрея Кузьменко и Сергея Толчинского.

В специальном «пузыре» резервистов в Риге остались Кирилл Кирсанов, Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин. Их фамилии пока не внесены в заявку сборной России.

По фамилиям команду звездной назвать сложно, разве что оборонительная линия более или менее знакома тем, кто следит за заокеанским хоккеем — здесь Иван Проворов и Никита Задоров держат подступы к воротам. А в остальном — хоккеисты КХЛ, преимущественно «армейского» посева. Но больше всего опасений вызывала вратарская линия.

О том, что голкиперы на этом чемпионате доверия не внушают, мы написали накануне — ни Самонов, ни Федотов, ни Бочаров сегодня не кажутся вратарями международного уровня, способными вытаскивать матчи со сложными соперниками, много угрожающими воротам.

Первый период вчерашней игры очень сложно назвать скоростным, а хоккей — сверхплотным и активным. И у россиян, и у чехов моменты можно пересчитать по пальцам. И даже в таком темпе едва ли не при первом хорошем броске сборной Чехии Александр Самонов отбил шайбу перед собой, не зафиксировал, а Якубу Шлеху осталось самому же затолкать затрепыхавшуюся перед российским вратарем шайбу.

В моменте со вторым голом сборной Чехии во втором периоде, когда Якуб Врана убегал один на один с Самоновым, то переиграл вратаря практически без помех.

