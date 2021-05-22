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В РПЦ считают необходимым запретить охоту в качестве развлечения или хобби

16:58, 22.05.2021 7
В РПЦ считают необходимым запретить охоту в качестве развлечения или хобби
Фото: ojm.tatarstan.ru

Охота в качестве развлечения или хобби должна быть запрещена, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Такое мнение он высказал, обсуждая трагедию в казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли школьники и учителя.

Охотой на диких животных, в том числе с целью уменьшения их популяции, должны заниматься профессионалы, имеющие специальную лицензию, заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он также уверен, что в стране следует усилить меры по контролю за оборотом охотничьего оружия. По мнению представителя РПЦ, это могло бы предотвратить происшествия, такие как стрельба в казанской гимназии.

Отметим, что российские власти занялись вопросом усиления оборота за оружием. Накануне в Государственную думу внесли законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное изготовление, оборот и ношение всех видов и типов оружия. Под норму подпадают легкая пневматика и холодное оружие, которое граждане носят с собой в целях самообороны.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 22 май
    охота только ради еды,тогда надо вносить поправки в закон об оружии.
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  • Анонимно 22 май
    Вот тут я полностью поддерживаю РПЦ.
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    Анонимно 23 май
    Поддерживаю. Проблема еды в принципе решена. не устраивает магазинное - купи деревенское. Тот кто хочет охотиться, вероятно, испытывает потребность убивать
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  • Анонимно 22 май
    А я считаю что попам надо меньше ездить на иномарках, больше ходить пешком,
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  • Анонимно 22 май
    Хорошо бы.
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  • Анонимно 23 май
    А давайте запретим ходить на войну. Это тоже охота.
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  • Анонимно 23 май
    Хочется сказать словами Сергея Лаврова... но увы - запрещено.
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