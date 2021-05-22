В РПЦ считают необходимым запретить охоту в качестве развлечения или хобби

Охота в качестве развлечения или хобби должна быть запрещена, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Такое мнение он высказал, обсуждая трагедию в казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли школьники и учителя.

Охотой на диких животных, в том числе с целью уменьшения их популяции, должны заниматься профессионалы, имеющие специальную лицензию, заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он также уверен, что в стране следует усилить меры по контролю за оборотом охотничьего оружия. По мнению представителя РПЦ, это могло бы предотвратить происшествия, такие как стрельба в казанской гимназии.

Отметим, что российские власти занялись вопросом усиления оборота за оружием. Накануне в Государственную думу внесли законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное изготовление, оборот и ношение всех видов и типов оружия. Под норму подпадают легкая пневматика и холодное оружие, которое граждане носят с собой в целях самообороны.

Татьяна Демина