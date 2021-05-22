Минобрнауки РФ: после инцидента в Казани в школах необходимо усилить воспитательную и психологическую работу

Фото: Максим Платонов (архив)

После стрельбы в казанской гимназии №175 в российских школах необходимо усилить воспитательные и психологические мероприятия. Эта работа должна носить комплексный характер, чтобы трагедия больше не повторилась, считает директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денис Аширов.

На сегодняшний день Министерство просвещения РФ вводит в школах институт советников директора по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые, в частности, занимаются воспитательной и психической работой с учениками, пишет ТАСС.

Пилотный проект института советников с 1 марта этого года реализуется в десяти регионах России.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что, по данным уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Татарстане порядка 1,4 тыс. школ, а психологов в них всего 576. По словам ученицы казанской гимназии №175, некоторые дети и подростки после происшествия обратились за психологической помощью. Консультации психологов провели и с родителями учеников гимназии №175.

Татьяна Демина