В ГСИ проходит выставка набросков в стиле ню

20 мая в Галерее современного искусства открылась выставка «ANTHROPOS. НЮ» студии набросков под руководством Полины Илюшкиной. Возрастной ценз 18+ экспозиции понятен — представлено несколько десятков изображений обнаженного тела, женского и мужского. С каким изяществом подошли современные начинающие художники к этому вопросу, смогли оценить все гости открытия.

Выставку открыла сама художница, руководитель студии Полина Илюшкина:

— Наша студия была создана в 2017 году, и за эти годы выработался определенный стиль выполнения работ. Студия — добровольное неформальное объединение, включающее профессиональных и начинающих художников. Мы приглашаем натурщиков и рисуем с натуры, ставя перед собой разные задачи: на пластику, на движение, на анатомически верное отображение пропорций и ракурсов. Работа ведется разными материалами: углем, карандашом, акварелью, тушью. Исполняются серии пятиминутных, 15-минутных зарисовок. В конце занятия проводится совместный просмотр и обсуждение работ.

Полина Илюшкина отметила, что у студии есть инстаграм-страничка с работами. В плане — издание иллюстрированного каталога, который будет разослан по разным галереям в России и за рубежом, если удастся найти на это средства.



Сразу после открытия выставки состоялся открытый мастер-класс для всех желающих по рисованию человека с натуры.

Выставка продлится до 1 июня.