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В Татарстане утвердили годовой норматив накопления ТКО для магазинов промышленных товаров

17:32, 21.05.2021
В Татарстане утвердили годовой норматив накопления ТКО для магазинов промышленных товаров
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана утвердил годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов для магазинов промышленных товаров в республике в расчете на 1 кв. метр общей площади объекта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Годовой норматив установили в следующих размерах: 0,92 куб. метра ТКО, 115 кг ТКО, средняя плотность должна составлять 125 кг/куб. метр ТКО.

Фото: realnoevremya.ru

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2021 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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