В Татарстане утвердили годовой норматив накопления ТКО для магазинов промышленных товаров
Кабмин Татарстана утвердил годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов для магазинов промышленных товаров в республике в расчете на 1 кв. метр общей площади объекта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Годовой норматив установили в следующих размерах: 0,92 куб. метра ТКО, 115 кг ТКО, средняя плотность должна составлять 125 кг/куб. метр ТКО.
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2021 года.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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