В России стали реже менять фамилию и инициалы

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Минюст зарегистрировал на 9 тысяч меньше актов о перемене имени (фамилии, собственно имя и/или отчества) по сравнению с 2019 годом. Зарегистрировано 82 416 актов, рассказали в пресс-службе ведомства.

В России может сменить имя (фамилию, собственно имя и/или отчество) лицо, достигшее 14-летнего возраста. В прошлом году количество тех, кто хочет сменить фамилию и инициалы, снизилось. Юрист-международник Валерий Ванин предположил, что такая тенденция может быть из-за пандемии коронавируса.

«Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план», — приводит слова эксперта RT.

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Ольга Плешкова