В Татарстане количество привитых от коронавируса перевалило за 300 тысяч человек

В Татарстане количество вакцинированных перевалило за 300 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Всего в республике привились 302 615 человек, прирост за сутки составил 6 013 человек. Второй компонент вакцины получили 213 956 человек.

На данный момент в Татарстане есть три вакцины, ждут четвертую. Вероятно, речь идет о «Спутнике Лайт», которую зарегистрировали в начале мая.

Ольга Плешкова