В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом
В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом. Количество заболевших за весь период пандемии достигло 4 974 908 человек, сообщает оперштаб РФ.
Выздоровели за сутки 9 983 человека. Всего в России переболели 4 591 770 человек.
Зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 4 591 770 человек.
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