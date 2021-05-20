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В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом

12:14, 20.05.2021
В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом. Количество заболевших за весь период пандемии достигло 4 974 908 человек, сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели за сутки 9 983 человека. Всего в России переболели 4 591 770 человек.

Зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 4 591 770 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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