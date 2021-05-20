В Татарстане второй день подряд фиксируют 33 новых случая коронавируса
За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее количество инфицированных достигло 21 140.
По данным Минздрава РТ, все новые случаи — контактные. 19 человек госпитализировано, 14 получают лечение на дому.
Выздоровело за весь период 18 080 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли за весь период 483 человека.
Напомним, вчера в Татарстане тоже выявили 33 заболевших коронавирусом.ОбществоМедицина Татарстан
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