Иннополис предложил «Татнефти» проекты робособаки и геофизического IТ-комплекса

Университет Иннополис в Татарстане совместно с «Татнефтью» расширяет сотрудничество и готовится к запуску новых проектов, сообщает ИА «Девон» со ссылкой на «Нефтяные вести».



Так, для «Татнефти» в Иннополисе хотят сконструировать специальную робособаку, которая сможет учуять опасность на производстве. Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов подчеркнул, что это хорошая идея с точки зрения снижения рисков для персонала. Тем не менее, по его словам, только робособаки будет недостаточно — тут нужен комплекс со стационарным датчиком и дроном.

Другой проект уже разрабатывается и тестируется — это комплекс IT-решений, позволяющих интерпретировать данные геофизики и геомеханики. В комплекс заложены особенности месторождений нефтедобывающей компании. Таких комплексов в мире пока немного, и их цена идет на десятки миллионов рублей.

Маргарита Головатенко