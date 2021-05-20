Исследование: казанцы готовятся к жаркому лету активнее других россиян

Спрос на вентиляторы и кондиционеры за май вырос в полтора и два раза соответственно по сравнению с прошлогодним периодом. В топ-5 городов, которые начали закупать специальную технику для борьбы с жарой, вошли Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Казань и Новосибирск, сообщили аналитики сервиса AliExpress Россия.

Эксперты отметили, что такой рост интереса вызван аномальной жарой в Центральной России и более ранним приготовлением к старту летнего сезона.

Большим спросом пользуются USB-вентиляторы с низким уровнем шума и защитным кожухом. Также россияне начали интересоваться компактными моделями с системой водяного охлаждения, которые увлажняют воздух.

В мае в полтора раза увеличился спрос на шторы и жалюзи по сравнению с прошлогодним периодом. Чаще всего пользователи спасаются от жары с помощью рулонных штор с перфорацией, образующей рисунок, или затемняющих плиссированных жалюзи.

Также жаркая погода способствовала росту интереса к мороженицам и к сифонам для газирования воды, говорится в исследовании.

Вчера профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев заявил, что в Татарстан пришла июльская жара. Причины — влияние антициклона и области высокого давления, а также отсутствие осадков и восточный и юго-восточный ветер.

Татьяна Леухина