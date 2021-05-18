США предупредили о санкциях для участников «Северного потока — 2»

США продолжают изучать организации, которые продолжают участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и предупреждают о риске санкций. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента.

Ранее новостной портал Axios, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что администрация США планирует отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока —2» и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Фото: gazprom.ru

Вчера Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось о продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2».



В конце апреля вице-премьер Александр Новак заявлял, что «Северный поток — 2» достроят уже в текущем году. По состоянию на 31 марта «Северный поток — 2» был готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.

