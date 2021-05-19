Aльберт Каримов: «Ряд предприятий ОПК достигли порогового значения диверсификации»

Гражданская продукция в общем объеме производства у ряда татарстанских предприятий ОПК составила 17% и достигла необходимого уровня диверсификации, установленного на 2020 год. Об этом сегодня заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, выступая на заседании Комиссии РСПП по ОПК «Научно-технические разработки и их использование в диверсификационных проектах предприятий ОПК» в Казани.

«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина ряд предприятий уже по итогам прошлого года достигли порогового значения в 17% гражданской продукции в общем объеме производства, установленного на 2020 год — 17%. В лидерах ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «ПОЗиС», — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вместе с тем отдельные предприятия продолжают производить продукцию лишь в рамках гособоронзаказа. «Это связано в основном со спецификой отрасли и размером гособоронзаказа, несопоставимым с объемом закупок гражданской продукции», — пояснил он. Всего в отрасли работает 27 татарстанских предприятий ОПК.

В заседании комиссии РСПП приняли участие сопредседатель комиссии по оборонно-промышленному комплексу Михаил Дмитриев, член коллегии ВПК России Вячеслав Шпорт, а также представители правительств Омской области, города Санкт-Петербурга, ГК «Ростех», Академии военных наук, АО «Рособоронэкспорт». А также представителя отраслевых ассоциаций Татарстана, Нижегородской области, Удмуртии, Тверской и Омской областей, а также промпредприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбург, Липецка, Нижнего Тагила, Ижевска, Йошкар-Олы.



В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация и планы по диверсификации производства в российских организациях оборонно-промышленного комплекса.