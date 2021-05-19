Путина задели слова Чернышенко о вытоптанной туристами Долине гейзеров на Камчатке

Для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке президент России Владимир Путин предложил создать соответствующие условия. Об этом сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там «все вытопчут».

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду... но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все» — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — сказал глава государства.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько стоил перелет до полуострова в прошлом, как можно было попасть в долину гейзеров и увидеть вулканы.

Алексей Нечаев