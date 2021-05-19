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Путина задели слова Чернышенко о вытоптанной туристами Долине гейзеров на Камчатке

16:12, 19.05.2021 2
Путина задели слова Чернышенко о вытоптанной туристами Долине гейзеров на Камчатке
Фото: kremlin.ru

Для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке президент России Владимир Путин предложил создать соответствующие условия. Об этом сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там «все вытопчут».

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду... но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все» — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — сказал глава государства.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько стоил перелет до полуострова в прошлом, как можно было попасть в долину гейзеров и увидеть вулканы.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 май
    КТО туда поедет с такими ценами на все, понятно что доступен этот туризм только Китайским товарищам, за них и переживает ВВ , ПОХВАЛЬНО
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  • Анонимно 20 май
    вытопчут, это ещё мягко сказано.
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