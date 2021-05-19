«Лента» планирует выкупить сеть компании «Билла Россия»

Одна из крупнейших российских розничных сетей «Лента» планирует выкупить сеть компании Billa Russia GmbH («Билла Россия»). Об этом сообщается на сайте «Ленты».

Сумма сделки оценивается в 215 млн евро. Сделка приведет к тому, что общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%. В компании ожидают значительный вклад в рост продаж и финансовых результатов «Ленты».

«Лента» собирается интегрировать в сеть 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». После перевода под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит существовать. Сейчас сеть «Билла Россия» управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 051 кв. м, большинство из которых располагаются в Москве.

Сделку закроют летом 2021 года при условии получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Это уже вторая крупная сделака в российском ретейле за два дня. Ранее стало известно, что один из крупнейших ретейлеров «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей.



Ольга Плешкова