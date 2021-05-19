Коммунальщики устранили в Приволжском районе Казани 10-метровый засор

Фото: мэрия Казани

Сегодня утром жители домов на улице Габишева в Приволжском районе Казани пожаловались на прорыв канализации. Однако, как объяснили в мэрии города, причиной стала выброшенная в канализацию ветошь.

«Засор случился из-за ветоши, которую смыли в канализацию. Чтобы устранить засор, службы пробили трубу и вытащили тряпки, плотно забившие 10 метров трубы», — рассказали в исполкоме.

В исполкоме попросили быть внимательнее и не выбрасывать в канализацию тряпки и крупный мусор.

Ранее в Казани стартовала масштабная реконструкция биологических очистных сооружений (БОСК) за 7,1 млрд рублей.



Ольга Плешкова