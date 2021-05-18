В Чистополе начали разработку концепции центра города
18 мая в Чистополе прошел установочный семинар по проектированию технического задания для проекта Концепции устойчивого развития исторического поселения Чистополя. Разработать такую концепцию ранее поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.
— Сегодня Чистополь как историческое поселение федерального значения нуждается в разработке требований к градостроительным регламентам, чтобы применять их при новом строительстве — оно не должно нарушать историко-культурную идентичность территории. Разработка должна опираться на методику уже внедряемой концепции развития Казани. Но так как у Чистополя совершенно другая градостроительная ситуация, состав работ будет отличаться. Наша цель — дать городу необходимое развитие, обеспечив сохранность его уникальной структуры» — говорит помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.
Основным разработчиком проекта станет КГАСУ. Концепцию планируется разработать в течение года. Работа будет вестись параллельно с аналогичной разработкой в Елабуге.
В семинаре принял участие глава Чистопольского муниципального района Д.А. Иванов, который возглавил работую группу проекта. «Сегодня исторический момент. Нам предстоит разработать правила, по которым город сможет развиваться — старые правила сдерживают нас, ограничивают застройку города, возникают пустыри. Сегодня стартовала новая разработка, которая, мы надеемся, позволит эти ограничения преодолеть, но сохранить наше наследие» — сказал он.
По результатам первой части семинара было сформировано несколько приоритетов будущей работы:
- раскрытие и усиление идентичности города в материальном и нематериальном аспектах
- утверждение границ исторического поселения, согласование существующей градостроительной документации, регламенты которой действуют в его границах
- вовлечение всех заинтересованных сторон (местного сообщества, малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, некоммерческих и культурно-просветительских институций, туристов и др) в формирование концепции
- приоритет «оживления» существующей исторической застройки актуальными сценариями использования и новыми видами деятельности
- необходимость создания экономической модели устойчивого развития исторического поселения с учетом всех остальных рекомендаций
- разработка предложений по изменению и дополнению существующей нормативно- правовой базы на основании концепции Чистополя таким образом, чтобы было возможно её внедрение.
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