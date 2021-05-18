В Чистополе начали разработку концепции центра города

18 мая в Чистополе прошел установочный семинар по проектированию технического задания для проекта Концепции устойчивого развития исторического поселения Чистополя. Разработать такую концепцию ранее поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Сегодня Чистополь как историческое поселение федерального значения нуждается в разработке требований к градостроительным регламентам, чтобы применять их при новом строительстве — оно не должно нарушать историко-культурную идентичность территории. Разработка должна опираться на методику уже внедряемой концепции развития Казани. Но так как у Чистополя совершенно другая градостроительная ситуация, состав работ будет отличаться. Наша цель — дать городу необходимое развитие, обеспечив сохранность его уникальной структуры» — говорит помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Основным разработчиком проекта станет КГАСУ. Концепцию планируется разработать в течение года. Работа будет вестись параллельно с аналогичной разработкой в Елабуге.

В семинаре принял участие глава Чистопольского муниципального района Д.А. Иванов, который возглавил работую группу проекта. «Сегодня исторический момент. Нам предстоит разработать правила, по которым город сможет развиваться — старые правила сдерживают нас, ограничивают застройку города, возникают пустыри. Сегодня стартовала новая разработка, которая, мы надеемся, позволит эти ограничения преодолеть, но сохранить наше наследие» — сказал он.



По результатам первой части семинара было сформировано несколько приоритетов будущей работы: