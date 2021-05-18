Сбербанк создал приложение по выявлению коронавируса

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю за минуту.

«Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка совместно с входящей в экосистему Сбера компанией «СберМедИИ» разработала приложение AI Resp, которое за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19», — сказал он «РИА Новости».

фото: pixabay.com

Приложение можно скачать в Google Play и App Store — оно не является диагностическим тестом.

Отмечается, что точность модели достигла 82% — она была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19.

В скором времени в России запустят четвертую вакцину от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.



Алексей Нечаев