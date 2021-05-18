Маршрут пригородного поезда Казань — Бирюли сократится 23 мая

Маршрут пригородного поезда №6402 Казань — Бирюли 23 мая сократится. Поезд проследует до станции Высокая Гора, сообщает мэрия Казани.



Электричка отправится из Казани в 7.18 и прибудет в Высокую Гору в 8.05. Маршрут сокращается по техническим причинам.

В апреле в Казани изменился график некоторых электричек и пригородных поездов в связи с переходом на летний период работы. Список измененных маршрутов можно посмотреть здесь.

Маргарита Головатенко