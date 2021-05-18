Познер высказался о смертной казни в России: мораторий отменить, принять новый закон

Фото: кадр видео Первого канала

Телеведущий Владимир Познер заявил в эфире авторской программы на Первом канале, что выступает за отмену моратория на смертную казнь. Однако он за принятие нового закона, отменяющую высшую меру наказания.

«Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория», — сказал Познер, не пояснив, чем новый закон будет отличаться от действующего моратория.

По мнению телеведущего, возвращение смертной казни не остановит совершение преступлений, так как людей, совершивших подобные преступления, не останавливают законы.

«Все-таки самое тяжелое наказание — это пожизненное заключение. Подумайте сами: всю жизнь быть за решеткой и там умереть», — считает Познер.

Смертная казнь начала активно обсуждаться после атаки на казанскую гимназию, в результате которой погибли девять человек. Депутат Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийства детей в УК РФ.

Ольга Плешкова