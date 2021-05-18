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Российские школьники рассказали, в каких сферах хотели бы работать

06:20, 18.05.2021
Российские школьники рассказали, в каких сферах хотели бы работать
Фото: realnoevremya.ru

Аналитики онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы выяснили сферы деятельности, интересные российским школьникам.

Согласно результатам опроса, каждый пятый школьник (21%) хотел работать в сфере информационных технологий (IT). Далее идут школьники, которые хотели бы связать жизнь с искусством (13%), медициной (11%), в области технологии и промышленности (9%) и науке (8%).

Также школьники видят перспективы в таких сферах, как образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика, туризм, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в 2022—2023 учебном году Татарстан получит 21 тысячу бюджетных мест в вузах — больше остальных регионов.

Ольга Плешкова
ОбществоОбразование Татарстан
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