Центробанк: долговая нагрузка граждан находится на исторически высоком уровне

На сегодняшний день долговая нагрузка граждан находится на исторически высоком уровне. В этом году она растет достаточно быстро, заявила первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева.

Из-за увеличения долговой нагрузки населения в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», предупредили в регуляторе.

На начало 2021 года показатель долговой нагрузки граждан России на макроуровне вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам — 9,8%, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Татарстане за последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки снизилось на 0,61 процентного пункта и составило 27,29% (для сравнения: на 1 октября 2020 года он составлял 27,9%). Это самые существенные темпы снижения закредитованности населения среди регионов России.



По состоянию на 1 апреля текущего года в целом по России среднее значение показателя долговой нагрузки граждан достигло 25,63%. За год он увеличился на 2,36 процентного пункта.



Татьяна Демина