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Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

18:17, 16.05.2021 2
Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

К обучению военных подразделений сил специальных операций Минобороны РФ привлекают живущих в тайге и степях старообрядцев. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу телеканалу «Звезда».

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью», — сказал Шойгу.

Чему именно старообрядцы обучают спецназовцев министр обороны не уточнил. Он отметил, что жители тайги и других территорий с непростым климатом могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».

Ранее Шойгу был в Крыму на учениях в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    бани для руководства в тайге и степи рубить будут,для забав.
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  • Анонимно 04:04
    ***
    Народ и армия едины!...
    ***
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