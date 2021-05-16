Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

К обучению военных подразделений сил специальных операций Минобороны РФ привлекают живущих в тайге и степях старообрядцев. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу телеканалу «Звезда».

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью», — сказал Шойгу.

Чему именно старообрядцы обучают спецназовцев министр обороны не уточнил. Он отметил, что жители тайги и других территорий с непростым климатом могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».



Ранее Шойгу был в Крыму на учениях в рамках внезапной проверки боеготовности войск.



Алексей Нечаев