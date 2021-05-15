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Макрон сообщил, сколько человек во Франции получили первую дозу вакцины от COVID-19

19:46, 15.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Макрон сообщил, сколько человек во Франции получили первую дозу вакцины от COVID-19
Фото: wikipedia.org

Французский президент Эммануэль Макрон назвал число получивших первую дозу прививки от коронавирусной инфекции во Франции.

«20 млн французов получили первую дозу вакцины», — написал он в своем Twitter.

Напомним, что на начало мая в России вторым компонентом вакцины «Спутник V» привились 9 млн россиян, первым — 13 млн человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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