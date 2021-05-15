Макрон сообщил, сколько человек во Франции получили первую дозу вакцины от COVID-19
Французский президент Эммануэль Макрон назвал число получивших первую дозу прививки от коронавирусной инфекции во Франции.
«20 млн французов получили первую дозу вакцины», — написал он в своем Twitter.
20 millions : pic.twitter.com/tYQOdM4TPY— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2021
Напомним, что на начало мая в России вторым компонентом вакцины «Спутник V» привились 9 млн россиян, первым — 13 млн человек.
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