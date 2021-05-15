Ученикам 175-й гимназии в Казани дадут возможность завершить учебный год досрочно

Учащимся невыпускных классов казанской гимназии №175, где во вторник произошла стрельба, могут предложить завершить учебный год досрочно. Такое решение было принято по итогам встречи с родителями учеников, сообщает мэрия Казани в telegram-канале.

Если родитель посчитает, что ребенку лучше завершить учебный процесс, в гимназии предоставят такую возможность. Для этого нужно будет написать заявление, и итоговые оценки выставят по текущим.

Фото: realnoevremya.ru

9-е и 11-е классы, как предлагалось ранее, продолжат учебу в школе №174, с учетом будущих экзаменов. Остальные классы будут учиться дистанционно.

«Реальное время» узнало подробнее о том, как ребята из гимназии №175 завершат учебный год, а также выяснило, как усилили меры безопасности в школе, которая примет учеников.