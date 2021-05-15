К очному обучению вернутся ученики 9-х и 11-х классов гимназии №175, остальные будут заниматься удаленно

Фото: Максим Платонов

Для учащихся гимназии №175, где произошла стрельба, учеба возобновится с понедельника, 17 мая. Ученикам выпускных классов — 9-х и 11-х — предложено вернуться к очному формату обучения в школе №174, которая находится поблизости.

Для отказавшихся будет организована дистанционная или смешанная форма обучения. Также будут проводиться консультации по отдельным предметам, их будут вести преподаватели гимназии №175.

Фото: realnoevremya.ru

Для учащихся 1—4, 5—8 и 10-х классов организуют дистанционное обучение.

В четырех первых классах для детей, которые не могут оставаться дома, организуют дежурные классы в школе №171. В 175-й гимназии учатся 123 первоклассника.

По запросу родителей очное обучение организуют для желающих в 174-й школе.

Всего в школе учатся 1039 ребят в 39 классах с 1-го по 11-й. Пострадавших в трагедии среди 9-х и 11-х классов нет.

Ученики остальных школ Казани вернулись к занятиям после перерыва из-за трагедии в гимназии №175 в пятницу. Возле школ организовано дежурство сотрудников полиции.

