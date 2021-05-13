Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей РПЦ на воспитание

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, готовых родить ребенка, но у которых нет возможности воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его Русской православной церкви на воспитание. Об этом он сказал в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.

Патриарх добавил, что Церковь никогда не будет воспрепятствовать общению матери и ребенка, а наоборот, способствовать укреплению семьи, пусть и неполной.

Ранее патриарх Кирилл призывал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует в России. «Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет — 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — говорил тогда священнослужитель.