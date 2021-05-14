В Нижегородской области убили 12-летнего ребенка — подозреваемый совершал преступления в Татарстане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела 12-летней школьницы в Балахнинском районе Нижегородской области.

По данным следствия, 13 мая девочка пропала по дороге домой из школы. Вечером того же дня тело ребенка было обнаружено в лесополосе поселка. По предварительной информации, она была изнасилована.



По данным Life Shot, школьница предупредила родителей по телефону, что возвращается домой, но через полчаса ее мобильный уже был недоступен. Часть пути она прошла с одноклассником, чей дом был ближе. В районе поселка очевидцы заметили подозрительного мужчину в камуфляже и с маской на лице. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения выезжавшим из лесополосы на велосипеде.

Журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве мужчина дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек. Впервые Матюшина задержали, когда он жил в Татарстане, за изнасилование двух малолетних девочек в 1986 году. Тогда ему было 15, дело закрыли из-за недостижения возраста уголовной ответственности. Спустя шесть лет его осудили за изнасилование несовершеннолетней. После освобождения он переехал из Набережных Челнов в Нижегородскую область, где и продолжил совершать преступления. В октябре 2004 года его поймали, когда он пытался совратить малолетнюю. Тогда мужчину посадили на 11 лет, он вышел в 2016-м.

Life Shot пишет, что мужчина сознался в убийстве 12-летней школьницы. Сейчас с ним работают следователи СК.