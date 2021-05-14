«Если один-два класса, то торжественные мероприятия в школе вполне допустимы»: выпускным в Татарстане быть

Вакцинация на 100% не говорит о том, что заболевания не будет

Вводить новые и снимать действующие «ковидные» ограничения пока не планируют, сообщила сегодня замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Причем послабления для вакцинированных пока также не рассматриваются.



Обстановка после длинных майских праздников будет понятна к концу месяца, сообщила представитель Роспотребнадзора, после чего и будет приниматься решение о снятии ограничений.

— Мы надеемся все-таки, что благоразумие наших жителей здесь сыграет свою роль, и мы не увидим ухудшения ситуации, выйдем на хорошие цифры и будем летний период проживать уже в более таком спокойном режиме, — сказала Авдонина.

Но уже сейчас известно, что количество нарушений растет. За неделю сотрудники Роспотребнадзора в Татарстане проверили 650 объектов бизнеса, нарушения были выявлены на 99 из них, это 15%. Было составлено 52 протокола, штрафы наложены на сумму 298,5 тыс. рублей. Приостановлена работа двух объектов общепита в Болгаре и двух кафе в Альметьевске.

Фото: Максим Платонов

— К сожалению, процент сохраняется довольно высокий. Напомню, что ранее этот процент был 7—8, — сообщила представитель Роспотребнадзора.

Авдонина также прокомментировала недавнюю публикацию в медицинском журнале Lancet о том, что коронавирус в основном распространяется воздушным путем. По ее словам, это не изменит подхода к антиковидным мерам.

— Наряду с воздушно-капельным путем контактный путь также присутствует, и здесь мы должны в части противодействия вирусу действовать на всех направлениях, — сказала она.

Ослаблять ограничения по-прежнему не хотят, даже для вакцинированных, как это сделали в США.

— Вакцинация на 100% не говорит о том, что заболевания не будет, мы говорим о том, что оно возможно, — если случится, то это будет либо легкая форма, либо бессимптомная, однозначно не будет тяжелых форм, летальных исходов и осложнений. С учетом того, что человек все-таки в какой-то легкой форме или бессимптомно может заболевание перенести, он может быть источником инфекции. Поэтому маски все равно должны использоваться лицами, которые привиты. Теми лицами, которые находятся в стадии между первой прививкой и второй. И после второй прививки в течение как минимум 14 дней обязательно носить маски, поскольку иммунитет еще не сформирован и вакцинированные подвержены заболеванию.

Фото: Максим Платонов

Выпускные разрешены

Другой вопрос, который всех интересует, — это проведение выпускных и экзаменов в школах. В 2020 году для выпускников Татарстана вручение дипломов было сокращено, а выпускные почти не проводились. В этом году Роспотребнадзор не будет запрещать проводить торжественные мероприятия для выпускников.

— Считаем, что возможно проведение этих мероприятий, актовый зал школы позволяет разместить достаточное количество человек с учетом ограничений — это выпускники, преподаватели, возможно, родители, — сказала Авдонина, напомнив про 70%-ную наполняемость зала и соблюдение дистанции.

Родители должны быть в масках, для учеников они необязательны. На входе в школу должна быть организована термометрия, а помещения — обработаны.

— Если один-два класса или один класс, то торжественные мероприятия в школе, в актовом зале, вполне допустимы и запретов нет, — рассказала Авдонина. Что касается выпускных в кафе или ресторанах, то здесь действуют все существующие правила.

При проведении ЕГЭ и ОГЭ планируется соблюдать все те меры, что и в прошлом году.

Фото: Максим Платонов

— В прошлом году в принципе все было отработано. Мы видели, что и учителя, и ученики адекватно реагировали на эти ограничения. Мы рекомендуем составить график явки учащихся на аттестацию, чтобы не было скопления на входе, — отметила замглавы Роспотребнадзора. Среди других мер — зигзагообразная рассадка, обработка рук и масочный режим для экзаменационной комиссии.

Дарья Пинегина