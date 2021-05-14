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В Белоруссии не поддержали предложение о создании однопалатного парламента

12:39, 14.05.2021
В Белоруссии не поддержали предложение о создании однопалатного парламента
Фото: wikipedia.org

Член Конституционной комиссии Белоруссии Валерий Мицкевич заявил, что комиссия не поддержала предложение об однопалатном парламенте.

«У нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей, и в том числе палат парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте», — цитирует его слова агентство БЕЛТА.

Отмечается, что также предлагалось увеличить количество депутатов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это произойдет в ближайшие недели.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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