В Белоруссии не поддержали предложение о создании однопалатного парламента

Член Конституционной комиссии Белоруссии Валерий Мицкевич заявил, что комиссия не поддержала предложение об однопалатном парламенте.

«У нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей, и в том числе палат парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте», — цитирует его слова агентство БЕЛТА.

Отмечается, что также предлагалось увеличить количество депутатов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это произойдет в ближайшие недели.

Алексей Нечаев