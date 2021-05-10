Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии

Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это произойдет в ближайшие недели.

«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций», — цитирует ТАСС представителя ЕС.

Новый пакет санкций в отношении Белоруссии станет четвертым по счету. В феврале Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 года санкции против 88 представителей руководства и бизнеса страны, включая ее президента Александра Лукашенко. Ограничительные меры ввели «за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах».



Фото: president.gov.by

Решение разработать четвертый санкционный пакет против Белоруссии было принято еще в феврале на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

Татьяна Демина