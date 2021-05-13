Минэкономразвития предлагает заменить ряд процедур банкротства юрлиц реабилитационным механизмом
Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития о реформе банкротства юрлиц, предлагающий заменить некоторые процедуры новым реабилитационным механизмом — реструктуризацией долгов. Авторы документа предлагают исключить такие процедуры банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление.
«Мы делаем акцент на реабилитации бизнеса, чтобы должник и его кредиторы не боялись обращаться в суд. В суде есть возможность договориться о дисконте или продлить сроки возврата задолженности», — объяснил суть законопроекта министр экономического развития Максим Решетников.
Законопроект разработан Минэкономразвития России под руководством первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова, сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что на сегодняшний день при рассмотрении дела о банкротстве юрлица применяются процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства и мировое соглашение.
Напомним, по данным системы «Федресурс», в начале 2021 года в России снизилось число компаний-банкротов. Суды за первый квартал признали несостоятельными 2 395 юрлиц, что на 8,1% меньше, чем годом ранее.
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