Минэкономразвития предлагает заменить ряд процедур банкротства юрлиц реабилитационным механизмом

Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития о реформе банкротства юрлиц, предлагающий заменить некоторые процедуры новым реабилитационным механизмом — реструктуризацией долгов. Авторы документа предлагают исключить такие процедуры банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление.

«Мы делаем акцент на реабилитации бизнеса, чтобы должник и его кредиторы не боялись обращаться в суд. В суде есть возможность договориться о дисконте или продлить сроки возврата задолженности», — объяснил суть законопроекта министр экономического развития Максим Решетников.

Законопроект разработан Минэкономразвития России под руководством первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова, сообщается на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что на сегодняшний день при рассмотрении дела о банкротстве юрлица применяются процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства и мировое соглашение.

Напомним, по данным системы «Федресурс», в начале 2021 года в России снизилось число компаний-банкротов. Суды за первый квартал признали несостоятельными 2 395 юрлиц, что на 8,1% меньше, чем годом ранее.



Татьяна Демина